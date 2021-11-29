Дело Контрабаева — Черноусова: по мнению защиты, доказательств вины нет, и не предвидится Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (что, как выяснилось, при оглашении прокурором конкурсной документации, не соответствует действительности). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

Примечательный факт: заказчик в лице Правительства Тульской области (признанное по данному уголовному делу потерпевшим) претензий к Черноусову и его компании «Смарт Дельта Системс» не имеет, и заключило, что РИСЗ ТО была создана и давно эксплуатируется, и естественно не идет речи о каком-то нанесенном ущербе…

Первым свои показания дал создатель агентства «Прима» Александр Васильев – его компания (наряду с другими) направляла Артуру Контрабаеву в его бытность министром свое коммерческое предложение, на базе которого сформировалась первоначальная стоимость контракта. Но не все так просто… Свидетель заявил, что регистрировал на себя в массовом порядке фирмы, чтобы подзаработать. Его просили зарегистрировать, в т.ч. агентство «Прима», для того, чтобы передать эти компании каким-то бизнесменам.

- Для какой-то незаконной деятельности?

- Нет. Мне объяснили, что просто данным предпринимателям некогда заниматься процессом регистрации фирм, им просто нужно как можно быстрее начать ведение бизнеса, и поэтому я создавал такие фирмы. Никогда никаких претензий с точки зрения законности не возникало, только сегодня мне первый раз за все время задают такие вопросы. Черноусова я не знал, он ко мне никогда не обращался.

Какое отношение имеет Александр Андреевич к оценке работоспособности РИСЗ ТО и вообще факту ее создания? Это совершенно не понятно…

Вторым свидетелем был вызван главврач Кимовской центральной районной больницы Александр Медведев. Подведомственное ему медучреждение входило в список Приложения № 4 к техническому заданию Госконтракта 2013-1, и согласно ему, в данной больнице Исполнитель должен был установить только модуль электронной записи на прием, все остальное не входило в контракт. Что, по словам свидетеля, и было сделано в 2013 году, а далее происходило внедрение других модулей уже работниками ГАУ ТО ЦИТ, и все работало.

На этом количество свидетелей на отчетном заседании было исчерпано, и суд перешел к исследованию письменных материалов уголовного дела. В частности, была рассмотрена ситуация с осмотром места происшествия в горбольнице №7 г. Тулы, где был составлен протокол, в котором отражено, что следователь в присутствии экспертов с использованием ключей доступа пытались проверить работоспособность тех или иных модулей РИСЗ ТО: были совершены попытки входа в вышеуказанные модули, но при этом возникали ошибки. Об их причинах на данном заседании стало ясно далее, после исследования протокола осмотра в здании Тульского отделения Фонда обязательного медицинского страхования. К протоколу прилагалось письмо за подписью прежнего руководителя ТФОМС Бориса Федорченко, которое пролило свет на информацию, изложенном в протоколе осмотра в горбольнице №7 г. Тулы. А именно почему следователь не смог передать данные статистики и сделать выгрузку в ТФОМС. Согласно письму, в случае, если данные уже были переданы посредством АРМ ОМС, то повторная попытка однозначно приведет к ошибке передачи данных, и ее номер будет отображаться на экране монитора. Это как раз и объясняет, что все протоколы осмотров, когда осуществлялась попытка выгрузки счетов через РИСЗ ТО – это было обречено изначально на неудачу, потому что осуществлялось после передачи тех же данных посредством другой программы. Т.е. система была так специально устроена, чтобы было нельзя осуществить приписку каких-то дополнительных данных – по мнению защиты, этот факт является доказательством работоспособности РИСЗ ТО, которая блокирует попытки «задвоения» информации.

Также было установлено что три протокола «Осмотра места происшествия» составлены по тем адресам, где никакие работы по государственному контракту Исполнителю выполнять не требовалось. Защита потребовала исключить эти доказательства, как не относящиеся к делу.

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Помимо допросов свидетелей, мы уже перешли к исследованию письменных материалов. И все они подтверждают показания, которые нам уже давали свидетели по делу: все, что требовалось по Госконтракту, моим подзащитным было выполнено в полном объеме, и состав преступления отсутствует. Проблема следствия в том, что оно сравнивало работы, выполненные компанией подзащитного со всей многолетней программой цифровизации здравоохранения ТО, тогда как он выполнял только узкий ряд задач, ограниченный контрактом и естественно не делал того, что в него не входило. Если посмотреть на цифры, то контракт СДС составлял менее 4% от всего бюджета цифровизации здравоохранения Тульской области. Свою работу от выполнил, а как потрачены другие 96% к нам отношения не имеет. Впереди исследование еще множества других письменных материалов, и мы предполагаем, что будет та же картина.