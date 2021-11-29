Когда больничные будут выдавать только в электронном виде?

Мероприятие пройдет 30 ноября 2021 года с 12.00 до 14.00 в Туле в индустриальном кластере «Октава». Зарегистрироваться можно здесь https://leader-id.ru/places/1636.

В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС расскажут, какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:

- Прямые выплаты пособий по обязательному социальному страхованию.

- Обеспечение социальных гарантий пострадавшим на производстве, финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма.

- Пособия, гарантированные за счет средств Фонда социального страхования РФ.

- Электронные сервисы для получателей услуг Фонда социального страхования Российской Федерации. Электронный родовый сертификат.

- Полный переходе на электронный больничный лист.

Спикеры круглого стола:

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Левина Марина Викторовна;

Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Владимировна Агаева;

Председатель Тульского регионального отделения "Опора России" Глухов Михаил Григорьевич;

Уполномоченный по правам человека в тульской области Ларина Татьяна Владимировна;

Руководитель функционального подразделения Тульского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Иванов Алексей Владимирович.

«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола.