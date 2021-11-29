Когда больничные будут выдавать только в электронном виде?
Мероприятие пройдет 30 ноября 2021 года с 12.00 до 14.00 в Туле в индустриальном кластере «Октава». Зарегистрироваться можно здесь https://leader-id.ru/places/1636.
В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС расскажут, какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:
- Прямые выплаты пособий по обязательному социальному страхованию.
- Обеспечение социальных гарантий пострадавшим на производстве, финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма.
- Пособия, гарантированные за счет средств Фонда социального страхования РФ.
- Электронные сервисы для получателей услуг Фонда социального страхования Российской Федерации. Электронный родовый сертификат.
- Полный переходе на электронный больничный лист.
Спикеры круглого стола:
Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Левина Марина Викторовна;
Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Владимировна Агаева;
Председатель Тульского регионального отделения "Опора России" Глухов Михаил Григорьевич;
Уполномоченный по правам человека в тульской области Ларина Татьяна Владимировна;
Руководитель функционального подразделения Тульского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Иванов Алексей Владимирович.
«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола.