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Происшествия29 ноября 2021 6:17

В Чернском районе пенсионер зарезал сына своей сожительницы

Трагедия произошла в ходе пьяного конфликта
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Региональные следователи Тульской области возбудили уголовное дело в связи с убийством жителя Чернского района.

По предварительным данным, 26 ноября 2021 года в частном доме в деревне Дьяково обвиняемый 69-летний местный житель выпивал с 43-летним сыном своей сожительницы. Во время застолья вспыхнула пьяная ссора, и в пылу конфликта пенсионер схватил нож и ударил пострадавшего в грудь. От ранения мужчина умер на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемого задержали. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства преступления.

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