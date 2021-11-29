В Чернском районе пенсионер зарезал сына своей сожительницы

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Региональные следователи Тульской области возбудили уголовное дело в связи с убийством жителя Чернского района.

По предварительным данным, 26 ноября 2021 года в частном доме в деревне Дьяково обвиняемый 69-летний местный житель выпивал с 43-летним сыном своей сожительницы. Во время застолья вспыхнула пьяная ссора, и в пылу конфликта пенсионер схватил нож и ударил пострадавшего в грудь. От ранения мужчина умер на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемого задержали. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства преступления.