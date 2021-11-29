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Общество29 ноября 2021 6:25

«КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» поддержал экологическую акцию «Новомосковск, дыши!»

В ходе мероприятия было высажено 150 саженцев сосны и березы на прилегающей к заводу территории
Наталья КОНОВА
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22 ноября акцию «Новомосковск, дыши!» поддержал завод «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».

22 ноября акцию «Новомосковск, дыши!» поддержал завод «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».

От экологической обстановки напрямую зависит качество жизни и здоровье людей. Особенно это важно в промышленных районах, где сосредоточено множество предприятий. В нашем регионе одним из таких является город Новомосковск.

Ежегодно с целью улучшения экологических показателей здесь проходит целый ряд природоохранных мероприятий. В эту работу активно включаются крупные промышленные предприятия города.

Очередное мероприятие по озеленению города состоялось в Новомосковске 22 ноября. На этот раз акцию «Новомосковск, дыши!» Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» поддержал завод «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». Забота об окружающей среде - неотъемлемая часть философии КНАУФ, компания традиционно является инициатором и участником экологических инициатив.

В рамках ежегодной программы «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» по озеленению промышленной площадки и микрорайона Гипсовый, была организована высадка 150 саженцев сосны и березы на прилегающей к заводу территории в северной части ее санитарно-защитной зоны. Участие в акции приняли генеральный директор предприятия Леонид Третьяков, финансовый директор Сергей Голев, руководитель Центрального управления по горному делу группы КНАУФ России и СНГ Эдуард Добмайер, сотрудники предприятия, а также председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

- Мы считаем проделанную работу важной традицией. На территории общественных пространств города деревья несомненно очень нужны, но не менее важно проводить мероприятия по озеленению промышленной части города и санитарно-защитных зон предприятий, - отметил после завершения мероприятия Вадим Баранов.

- Реализуемая на предприятии экологическая программа, как нельзя лучше способствуют вовлечению сотрудников в этот процесс и показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в озеленение своего города, отметил генеральный директор Леонид Третьяков.

В ходе мероприятия было высажено 150 саженцев сосны и березы на прилегающей к заводу территории.

В ходе мероприятия было высажено 150 саженцев сосны и березы на прилегающей к заводу территории.

Вместе сможем больше

Напомним, что с целью улучшения экологических показателей по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе внедрена системная природоохранная программа, реализуемая совместно с крупными промышленными предприятиями. Одно из ее ключевых направлений – мониторинг состояния атмосферного воздуха. Такие мероприятия по созданию защитных зеленых зон рядом с производственными объектами являются важной частью комплексных предупредительных мер по поддержанию в регионе экологического баланса.

Высадка деревьев совместно с ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» завершила осеннюю серию акции «Новомосковск, дыши!». Весной мероприятия по посадке зеленых насаждений стартуют вновь.

knauf.ru

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