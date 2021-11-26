Бюджет города Тулы прошел публичное обсуждение

Главными темами при обсуждении проекта стали основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

О бюджете

В мероприятии приняли участие жители, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, представители правительства Тульской области, областные и городские депутаты, заместители главы администрации города Тулы, руководители профильных управлений администрации, члены общественного совета.

Главными темами при обсуждении проекта стали основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, финансирование муниципальных программ, исполнение нацпроектов, планы по реализации значимых проектов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожно-транспортной отрасли.

О прогнозе социально-экономического развития города Тулы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассказал первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов.

– Позитивная динамика социально-экономического развития на протяжении последних лет выгодно отличает Тулу от других региональных центров ЦФО. По совокупности удельных и относительных факторов социально-экономического развития на протяжении последних лет областная столица занимает достойные позиции. По итогам шести месяцев этого года Тула – в первой тройке по ряду показателей социально-экономического развития. Эта тенденция должна сохраняться и в будущем – именно это отражено в проекте бюджета, который мы сегодня представляем общественности, – подчеркнул Илья Беспалов. – В бюджете предусмотрена большая инвестиционная составляющая на строительство школ, детсадов, дорог, объектов ЖКХ.

Отдельно Илья Беспалов остановился на развитии ключевых секторов экономики, которые будут определять ее динамику в среднесрочном периоде. Прежде всего, это промышленность. С учетом текущих тенденций и планов предприятий, темп роста отгруженной продукции в текущем году ожидается на уровне 108,3 %, в следующем году с учетом завершения действующих контрактов на поставку продукции оборонных предприятий – 106,9 %.

В сельском хозяйстве в текущем году ожидается рост объемов производства до 7,1 млрд рублей, с ростом в действующих ценах на 8 %. В прогнозном периоде ежегодный прирост объема сельскохозяйственного производства предполагается от 6,8 % в 2022 году до 8 % – в 2024.

В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 500 тысяч кв. м жилья. С 2014 по 2020 годы уже введено более 2,7 млн кв. м жилых домов, к 2024 году эта цифра увеличится до 4,6 млн кв. м.

Тула по-прежнему остается городом, привлекательным для инвестиций. За последние пять лет в экономику областного центра привлечено около 250 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время в Туле реализуются более 190 инвестиционных проектов, находящихся на разных этапах реализации. В следующем году прогнозируется сохранение инвестиционной активности организаций. Планируется привлечь более 55 млрд рублей с ростом на 10,3 % к текущему году.

Бюджетные инвестиции будут направляться в объекты транспортной и социальной инфраструктуры, а также на развитие комфортной городской среды, стимулируя рост частных капиталовложений в экономику города. Активно используются разные формы и инструменты привлечения частных инвестиций, такие как концессии, контракты жизненного цикла и другие. В ближайшей перспективе приоритетным направлением для муниципально-частного партнерства станет строительство школ и развитие коммунальной инфраструктуры. К концу 2024 года объем инвестиций составит 67 млрд рублей с ростом к 2023 году на 10,3 %.

Об основных параметрах бюджета на 2022 год и два последующих года доложила начальник финансового управления администрации города Элеонора Чубуева. В 2022 году доходы предусмотрены в сумме 20,5 млрд рублей, расходы – 21,3 млрд рублей, дефицит – 0,8 млрд рублей или 8,0 % к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В плановом периоде на 2023 год доходы составят 19,5 млрд рублей, расходы – 20,2 млрд рублей, дефицит – 0,7 млрд рублей. На 2024 год доходы прогнозируются в сумме 20,1 млрд рублей, расходы – 20,6 млрд рублей, дефицит – 0,6 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60 % расходов приходится на финансирование социальной сферы. В 2022 и 2023 годах ежегодно планируется направить по 11,6 млрд рублей, в 2024 году – 11,9 млрд рублей.

Проект бюджета сформирован на основе 26 муниципальных программ, аккумулирующих порядка 90 % всех расходов и охватывающих все направления и сферы деятельности муниципального образования.

Заместители главы администрации и начальники управлений проинформировали участников собраний публичных слушаний о планируемых расходах бюджета по профильным разделам. Были заслушаны доклады о расходах на социальную сферу, развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения, повышение качества жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания населения.

Представители контрольной комиссии муниципального образования город Тула и экспертной комиссии представили положительные заключения по проекту бюджета.

В завершение участники собраний публичных слушаний задали интересующие их вопросы и внесли предложения, касающиеся формирования расходной части бюджета.

Все озвученные в ходе обсуждения вопросов точки зрения зафиксированы в протоколе. Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый периоды 2023 и 2024 годовбудут направлены в Тульскую городскую Думу и администрацию города Тулы. Итоги публичных слушаний также будут опубликованы в официальном сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации муниципального образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещены на официальном сайте муниципального образования город Тула.

– Сегодня на ознакомление общественности был вынесен проект бюджета на ближайшие три года. С учетом итогов и рекомендаций публичных слушаний он будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы и на заседании Тульской городской Думы в декабре текущего года. Хочу поблагодарить всех, кто готовил главный финансовый документ. Это эффективный экономический план на ближайшие три года, – резюмировала Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

По мнению заместителя председателя Тульской городской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Ионова, Тула получила сбалансированный бюджет на 2022-2024 годы.

– Главная цель принятия проекта бюджета – обеспечение сбалансированного социально-экономического развития города. Проект сформирован программно-целевым методом и охватывает все направления и сферы деятельности муниципального образования. Предусмотрены расходы на образование, культуру, спорт, создание новых мест в детсадах, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, строительство и модернизацию объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, ремонт дорог и объектов коммунальной инфраструктуры, транспортное обслуживание, благоустройство и многое другое. То есть финансирование сконцентрировано на направлениях, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий жизни для наших жителей, – подчеркнул Алексей Ионов.

О местном самоуправлении и не только

В бюджете предусмотрены средства на развитие местного самоуправления и поддержку социально ориентированных НКО.

– На сегодняшний день в Туле трудятся 132 сельских старосты, функционируют 111 территориальных общественных самоуправлений, 24 из которых имеют статус юридического лица, и более 500 некоммерческих организаций. Их деятельность поддерживается через конкурсную и грантовую системы. В проекте бюджета на 2022 год на эти цели заложено 10,8 млн рублей. Из них ТОСам предусмотрено 5,8 млн рублей, еще 5 млн рублей – НКО, – акцентировал внимание заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. – Такая финансовая поддержка дает возможность председателям общественных самоуправлений, старостам, старшим по домам воплощать в жизнь свои идеи и инициативы, а некоммерческим организациям – реализовывать больше социальных проектов и программ.

В публичных слушаниях принял участия председатель комитета Тульской областной Думы по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Юрий Цкипури.

Как прокомментировал участник собрания публичных слушаний председатель комитета Тульской областной Думы по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Юрий Цкипури, в ближайшие три года бюджетные средства будут направлены на повышение качества жилищного фонда, создание комфортных условий для жизни населения.

– На реализацию соответствующей муниципальной программы в следующем году планируется выделение порядка 320 млн руб. Средства заложены на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, общего имущества МКД, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется решение ряда вопросов в сфере ЖКХ. Так, на 2022 год предусмотрены ассигнования на замену 75 лифтов, капремонт 44 муниципальных жилых помещений, – подчеркнул Юрий Цкипури.