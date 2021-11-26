«Наш город» — проект для туляков

Глава администрации города Дмитрий Миляев и городские депутаты проверили ход реализации муниципального проекта «Наш город».

В Центральном округе проинспектировали двор

В пятницу, 26 ноября, глава администрации города Дмитрий Миляев и городские депутаты проверили ход реализации муниципального проекта «Наш город» в Центральном территориальном округе Тулы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов, депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова и Олег Рогожин, жители.

Так, была проинспектирована дворовая территория дома № 16 по ул. Кауля. Здесь в этом году на сумму более двух миллионов рублей заасфальтированы подходы к подъездам, дворовый проезд, отремонтирована отмостка, в подъездах заменены старые деревянные окна на блоки ПВХ, проведена опиловка деревьев, установлено хозяйственное оборудование. Работы выполнены качественно и в срок. Нареканий при приемке не было.

– Принять участие к проекте оказалось достаточно просто. Мы провели общее собрание собственников многоквартирного дома, определили проблемы, которые нужно решить, и обратились к нашим депутатам. Они и посоветовали подать заявку на участие в «Нашем городе». Мы собрали подписи и вот результат. Работы выполнили быстро, – рассказала старшая по дому № 16 по ул. Кауля Людмила Задеркаленко.

Была проинспектирована дворовая территория дома № 16 по ул. Кауля.

В подъездах соседнего дома № 18 по ул. Кауля в рамках «Нашего города» заменены старые деревянные окна на блоки ПВХ. Монтаж окон выполнен без замечаний и в установленные сроки. Жители довольны результатом. Теперь зимой будет тепло не только в квартирах, но и в местах общего пользования.

– В ходе общения с жителями в округах и на личных приемах мы получаем в свой адрес слова благодарности и признательности за то, что в этом году стал реализовываться проект «Наш город». В отличие от других программ по благоустройству он не требует софинансирования. Необходимо только вовремя и правильно оформить заявку на вступление в проект. Мы помогаем жителям на всех этапах, – отметила Дарья Герасимова.

– По результатам осмотра дворовой территории сложились только позитивные впечатления. Главное, что довольны жители. От того, каким они видят свой двор, во многом зависит их настроение. Участвуя в проекте «Наш город», туляки еще раз доказали, что готовы не словом, а делом участвовать в благоустройстве своих дворовых территорий, контролировать ход и качество ремонтных работ от проекта до стадии приемки, – прокомментировал Олег Рогожин.

Дмитрий Миляев и депутаты пообщались с жителями и поблагодарили активистов за инициативность.

– «Наш город» – проект для туляков. Он хорошо работает там, где жители сами заинтересованы в решении проблем местного значения: в асфальтировании, озеленении, установке скамеек или детского игрового оборудования. Это программа-помощник федерального проекта «Формирование современной городской среды» и региональной программы «Народный бюджет». Мы знаем, что выстраивается очередь на участие в этих программах, и наша с депутатами инициатива позволила ускорить реализацию желаний, которые есть у жителей, но они не успели по каким-то причинам попасть в другую программу, – подчеркнул глава администрации города.

В этом году в «Наш город» вошли 296 заявок – это 283 объекта. Практически на всех работы выполнены.

Жители Заречья выразили благодарность за участие

Также 26 ноября, в Зареченском территориальном округе Тулы прошел мониторинг выполненных работ по проекту «Наш город».

В мероприятии приняли участие жители, заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов, депутат Тульской городской Думы Владимир Ростовцев.

В поселке Плеханово на ул. Заводской установлена воркаут-площадка.

В этом году по заявкам жителей в поселке Ленинский на улице Циолковского установлена спортивно-игровая площадка, а в поселке Плеханово на улице Заводской – современный воркаут-комплекс. Проведенные работы не вызвали нареканий со стороны жителей. Теперь туляки с пользой и удовольствием проводят свой досуг.

– Мы благодарны депутатам Тульской городской Думы и администрации города за возможность войти в программу «Наш город». Нам не хватало красивой, современной и удобной спортивно-игровой площадки. И вот наша мечта сбылась – теперь у нас есть воркаут-комплекс. Отдельное спасибо за то, что нам оказывали помощь на всех этапах – начиная от подачи заявки и заканчивая приемкой выполненных работ. Мы, со своей стороны, довольны скоростью решения нашего вопроса и готовим список пожеланий для участия в программе в следующем году, – рассказала старшая по дому № 9 по ул. Заводской Анжела Полякова.

– Проект «Наш город» позволяет жителям самим выбирать объекты для благоустройства, ремонта или реконструкции. На месте людям виднее, что необходимо сделать в первую очередь. Замечательная спортивно-игровая площадка, которую установили в поселке Плеханово, доставила много радости детям и всем жителям близлежащих домов, – прокомментировал Владимир Ростовцев.

В мероприятии приняли участие жители, представители Тульской городской Думы.

– Благоустройство дворов, ремонт подъездов, дорог, установка спортивного и игрового оборудования в общественных местах в рамках проекта «Наш город» – это, прежде всего, улучшение качества жизни туляков. Люди должны жить комфортно, удобно и безопасно. При этом они сами проявляют свои инициативы, непосредственно участвуя в реализации проекта. За год проект доказал свою востребованность у туляков. На сегодняшний день сформирован перечень из 300 заявок на 2022 год. За каждой заявкой – неравнодушные люди. В настоящее время с собственниками проводят общие собрания, завершается подготовка смет и документов для проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций. Прием заявок на 2023 год мы планируем начать весной следующего года, – подчеркнул Алексей Ионов.

На реализацию проекта в 2022 году, как и в текущем, предусмотрено 100 млн рублей.