Коронавирус в Тульской области, последние данные на 26 ноября 2021 года: заразилось еще 243 человека

Выздоровело от заболевания за минувшие сутки 243 жителя Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

Еще 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки отмечается в Тульской области - такие данные приводит статистика. С весны 2020 года в регионе вирус выявлен у 66 968 жителей.

Выздоровело от заболевания за минувшие сутки 243 жителя Тулы и области. С начала пандемии успешно победивших заболевание в регионе 58 669 человек.

Также сообщается о 10 летальных исходах за сутки и 3 851 - с начала распространения заболевания.

Напомним, что в регионе отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров, а также разрешается работа предприятий общепита в ночное время.