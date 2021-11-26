Последние новости Тулы на 26 ноября 2021 года: в Тульской области отменили QR-коды на посещение торговых центров, а ресторанам разрешили работать ночью

Такие изменения внесены в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Такие изменения внесены в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Ослаблены и меры в отношении общепита: теперь разрешается оказание услуг в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 3 дня.

Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек. А проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода. Решение об ослаблении антиковидных мер принято исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений Главного санитарного врача региона.

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