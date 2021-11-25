Общепиту в Тульской области разрешили работать и в ночное время Фото: Игорь КОПЫТОВ

Разрешается оказание услуг в общепите в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 3 дня.

Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек. А проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода.

Решение об ослаблении антиковидных мер принято исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений Главного санитарного врача.