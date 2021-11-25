Капремонт улицы Металлургов в Туле: заигрались в «доступную среду» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Осень 2021 года запомнится тулякам сплошными пробками в центре города — работы по восстановлению дорожного полотна велись сразу на нескольких улицах. Впрочем, тому было вполне понятное объяснение — на город «свалилось» неожиданное дополнительное целевое финансирование, и отказываться от такого шанса подлатать изношенное покрытие проезжих частей было бы непростительно. На этом фоне гораздо спокойнее прошел капитальный ремонт сразу двух насыщенных транспортом городских артерий — улиц Октябрьской и Металлургов. И если по работам на первой в общем-то особых нареканий нет, то вот с «Криволученским проспектом» все совсем непросто.

На остановке "Трамвайное депо" и перила не оделали и павильон от непогоды не поставили. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Велодорожка и светофор в придачу

Во-первых, подрядчик категорически не укладывался в заранее заявленные сроки. Становилось это понятно, как еще на текущем этапе работ, так и уже в самом конце. Согласно первоначальному паспорту объекта, срок окончания работ по контракту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был назначен на 31 августа 2021 года. И еще 19 июля городские власти бодро отчитывались, что все идет в графике. Однако, месяцем позже объявили, что дорожники управятся лишь к середине сентября. По факту приемка прошла лишь 4 октября. А самые очевидные недоделки подрядчик устранял на протяжении еще почти целого месяца. Только, вот, устранил далеко не все.

Между столбиком павильона и автобусом человек проходит с трудом. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Общая сметная стоимость работ составила более 159 млн рублей, протяженность ремонтируемого участка – почти 4 км, площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 63 тысячи квадратных метров. Было заявлено, что ходе ремонта улицы будет выполнен ремонт существующих и обустройство недостающих участков тротуаров, благоустроены остановочные площадки с организацией заездных карманов для общественного транспорта, заасфальтированы примыкания и съезды на прилегающие улицы. В качестве дополнительных опций — установка дорожных знаков, обустройство 14 дополнительных дождеприемных колодцев ливневой канализации в районе остановок «Ул. Гайдара», «Ул. Чаплыгина», замена переездов через трамвайные пути и создание высоких перронов. А еще установка нового светофора в районе ТЦ «Демидовский» и обустройство велопешеходной зоны от Восточного обвода до ул. Чаплыгина.

Звучит неплохо, а что же в итоге на деле?

Забор на остановке "быткомбинат" явно б/ушный, да еще к тому же и покореженный. Фото: Игорь КОПЫТОВ

По кривой дорожке

Начнем с модной ныне велозоны. Что под ней подразумевалось? На фоне заявляемого проекта велохайвея «Лев Толстой» с отдельно выделенными дорожками, который пройдет по проспекту Ленина, то, что сделано на Металлургов, можно назвать одной фразой: нанесение разметки на обновленный тротуар.

Не более того. Потому как пешеходное полотно на нечетной стороне Металлургов всегда существовало. Да, местами плохенькое, местами узковатое, но было на всем протяжении улицы. (В отличие от четной, где обустройством занялись лишь накануне проноса Олимпийского огня в 2014 году.)

При этом даже сама разметка нанесена весьма «заковыристо» и неудобно - это уже отмечают местные жители и велолюбители в соцсетях. Совершенно очевиден чисто формальный подход организаторов затеи. Тут уж, как говорится, заявили — пришлось хоть на тяп-ляп, но делать...

Спук - подъем - снова спуск - снова подъем в два этапа... Район "Быткомбината". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сколько выдержат швы?

Несколько удручает и исполнение новых переездов через трамвайные пути. Здесь, очевидно, фантазия дорожных строителей разгулялась вволю. Состыковать в одном месте три различных вида дорожного покрытия — это еще придумать надо! Для пешеходов выложили крупную тротуарную плитку, которую в большинстве случаев даже не попытались «подогнать» в рельсам. Для автомобилей само межрельсовое пространство закатали жидким асфальтом, который сопряжен с обычным. Позыв подрядчика понятен: в случае износа плитку менять проще, чем что-либо еще. Но откровенно корявые несостыковки и швы, которые дадут знать о себе по весне после многократных промерзаний, - это очевидные недостатки.

Дополнительный поручень "разрезал" и без того узкий перрон на остановке "Чаплыгина". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Почему-то складывается впечатление, что приемная комиссия, в которую входили представители администрации города, депутаты и общественники дальше места сбора — площадки в районе трамвайного депо — никуда в тот день не выбрались.

Размер тактильной плитки отлично иллюстрирует ширину прохода до края перрона. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Необъяснимая любовь к заборам

Пару лет назад город, словно паутина, опутали ограды. Потом они перестали соответствовать государственным нормативам, и большинство удалили. Однако только не в случае с улицей Металлургов. Тут появились новые и в реально аварийноопасном месте — на перекрестке с проездом Гастелло, где большой поток машин и пешеходов. Этим летом именно здесь прошел печальный инцидент, когда трамвай сбил маму с малышом, в результате чего ребенок погиб.

Вот только зигзаги железной ограды вряд ли смогут уберечь других пешеходов — сам тротуар у остановки «Быткомбинат» напоминает творения Сальвадора Дали. Буквально на десятке метров его протяженности — невероятное количество перепадов высоты и пандусов. Впору играть в «Море волнуется раз...» А вот вопрос с обустройством нормального пешеходного перехода в этом месте так и не решен...

Плитка уложена, как попало и, кажется, без подушки из мучки сразу в шебенку. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Суровые криволученские ледянки

И под конец самое «вкусное» - новые трамвайные перроны. Таких пока больше нет ни на одной улице Тулы. Делали их явно с прицелом на маломобильные группы населения. То бишь как бы в рамках реализации программы «Доступная среда». Но именно, что как бы. Потому как благое начинание явно обернулось в свою противоположность.

Судите сами, по высоте перроны совпадают с трамвайным полом, однако из-за того что у нас в городе эксплуатируется три типа трамвайных вагонов, пришлось ориентироваться на самый широкий - «Татра Т-6». В результате 15 сантиметров дополнительной высоты обернулись сужением на те же 15 сантиметров.

Вот так "доступная среда" становится недоступной. Р-н ост. "Ул. Доватора" Фото: Игорь КОПЫТОВ

Итог — при выходе из большинства вагонов приходится перешагивать довольно широкую щель, куда легко может соскользнуть нога. Особенно зимой, когда пороги обледенеют. Кроме того, сделанные на перронах остановочные павильоны явно по своему типоразмеру не подходят для этих целей. Стремление сделать их комфортнее привело к наличию второй сплошной стеклянной стенки, и теперь, выходя из транспорта приходится в буквальном смысле слова протискиваться между тем же автобусом и стойкой остановки. Про инвалидов-колясочников — а ведь все замумывалось ради их блага! - и говорить не приходится. Им, чтобы «перепрыгнуть» щель, а потом как-то выбраться с перрона, на большинстве остановок придется пройти целый квест! Или просто спрыгивать с высокого бордюра на проезжую часть дороги.

Кажется, пандусом предусмотрены перила. Но где они? Фото: Игорь КОПЫТОВ

А меж тем, п. 4.5.1.7 общего ГОСТа Р 52766-2007 регламентирует, что тротуары должны быть не уже 75 см. И никаких перегородок, сужающих их быть не может. Более того, ориентируясь на специфику «Доступной среды» п. 5.5 корректирует и дополняет положения ГОСТа, устанавливая требованием к пешеходным дорожкам, на которых могут находиться маломобильные группы населения, ширину полосы не менее 1,2 м.

Ни на одном из новых перронов ширина прохода (проезда на коляске) мимо остановочных павильонов не дотягивает десятка сантиметров даже до минимума. А дополнительные перила на Волкова так и вовсе абсолютно не оставляют шансов инвалиду выбраться на тротуар.

До ступеньки вагона приходится перешагивать широкую "пропасть" глубиной не менее 30 см. Фото: Игорь КОПЫТОВ

И да, не стоит забывать о наклонных спусках-подъемах на те самые перроны. Обустроены они по нормативам «Доступной среды». Однако об обычных пешеходах, особенно пожилых, в данном случае никто не задумался. Первая же гололедица показала, что на них нужно высыпать уйму реагента. В противном случае они превращаются в крайне травмоопасные ледянки. Криволученская травматология уже запасается медицинским гипсом.

Автобусы — в очередь!

Говорить о «косяках», допущенных при капремонте улицы Металлургов, кажется, можно еще долго. Тут и перила из ржавых водопроводных труб, сваренных кое-как, без заделки швов. И их отсутствие на ряде перронов.

И длина автобусных остановочных площадок, на которой явно сэкономили — если подъехали одновременно две машины, вторая вынуждена или высаживать пассажиров на грязь газона, или ждать, пока первый отъедет.

Стык двух разных типов асфальта уже "поплыл". Что будет по весне? Фото: Игорь КОПЫТОВ

И нарекания к монтажу остановочных павильонов. И укладке тактильной плитки.

В общем, мягко говоря, заигрались утверждавшие проект реконструкции улицы чиновники и сами дорожники с доступностью городской среды. Да так, что теперь по весне впору все переделывать.