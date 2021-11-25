Житель Заокского района за угрозу убийством и грабеж отправится в колонию

Теперь у мужчины будет время подумать над своим поведением Фото: Алексей ФОКИН

Житель Заокского района вывез свою бывшую сожительницу в лес, заставил ее раздеться и копать себе могилу. За угрозу убийством и грабеж 50-летний мужчина получил несколько лет колонии.

Суд установил, что вечером 18 мая 2020 года мужчина приехал к своей бывшей сожительнице. Угрожая убить ее, он силой вывез ее в лесополосу на территории района, избил ее, заставил раздеться и копать себе могилу. После чего забрал одежду и личные вещи женщины, а потом скрылся с места преступления.

Женщина смогла сама дойти до ближайшей деревни, где ей оказали медицинскую помощь и вызвали полицию.

Суд приговорил жителя Заокского района к 2 годам и 1 месяцу колонии-поселения.