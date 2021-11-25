25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай Фото: Игорь КОПЫТОВ

Приблизительно в 13.30 не разминулись ехавший из центра по направлению к окраине трамвай и Ford черного цвета, двигавшийся в сторону Суворовского училища.

В ДТП обошлось без пострадавших, иномарка сильно повредила правое переднее крыло.

В данном месте водители пытаются объехать место аварии по тротуару, образовалась пробка.

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай Фото: Игорь КОПЫТОВ