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Происшествия25 ноября 2021 11:27

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

Пострадавших в ДТП нет
Игорь КОПЫТОВ
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25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Приблизительно в 13.30 не разминулись ехавший из центра по направлению к окраине трамвай и Ford черного цвета, двигавшийся в сторону Суворовского училища.

В ДТП обошлось без пострадавших, иномарка сильно повредила правое переднее крыло.

В данном месте водители пытаются объехать место аварии по тротуару, образовалась пробка.

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

Фото: Игорь КОПЫТОВ

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

25 ноября на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Ложевой столкнулся «Форд» и трамвай

Фото: Игорь КОПЫТОВ

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