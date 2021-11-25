Жесткое ДТП на трассе «Крым»: скончался водитель одной из машин

Фото: МЧС Фото: материалы пресс-служб

После жесткого столкновения «Mitsubishi Outlander» и «KIA Ceed» на трассе М-2 «Крым» скончался еще один человек. Водитель «KIA» умер в больнице от полученных травм.

Напомним, что авария случилась поздно вечером 24 ноября. Предположительно, «Mitsubishi» занесло на дороге, от чего машина вылетела на полосу встречного движения.

В настоящее время еще двое взрослых и 13-летний подросток находятся в больнице. Мальчик остается в реанимации в очень тяжелом состоянии.