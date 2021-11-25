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Происшествия25 ноября 2021 10:07

Жесткое ДТП на трассе «Крым»: скончался водитель одной из машин

На месте происшествия также погиб 14-летний подросток
Елена Иргиз
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Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: материалы пресс-служб

После жесткого столкновения «Mitsubishi Outlander» и «KIA Ceed» на трассе М-2 «Крым» скончался еще один человек. Водитель «KIA» умер в больнице от полученных травм.

Напомним, что авария случилась поздно вечером 24 ноября. Предположительно, «Mitsubishi» занесло на дороге, от чего машина вылетела на полосу встречного движения.

В настоящее время еще двое взрослых и 13-летний подросток находятся в больнице. Мальчик остается в реанимации в очень тяжелом состоянии.

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