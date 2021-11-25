В июне 2021 года в котловане от ковша экскаватора погиб работник организации Фото: Алексей ФОКИН

За гибель человека от ковша экскаватора директор строительной фирмы получил условный срок. Такой приговор по уголовному делу вынес Ленинский районный суд.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый, будучи генеральным директором строительной организации, должен был обеспечить безопасность при проведении строительных работ, а также следить за соблюдением требований охраны труда в своей фирме. Однако, в нарушение правил, мужчина допустил погибшего к работам, зная, что тот не имел соответствующей квалификации и не прошел медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 24 июня 2021 года, когда работник был в котловане, его задел ковш экскаватора, причинив мужчине тяжелые травмы, от которых он впоследствии скончался.

В судебном заседании генеральный директор свою вину признал полностью. Ему назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Сейчас осужденных находится под подпиской о невыезде.