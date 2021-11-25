Последние новости Тулы на 25 ноября 2021 года: в страшном столкновении двух иномарок под Тулой погиб подросток, а тульские бизнесмены просят отменить QR-коды в торговых центрах

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Туле в жестком столкновении «Mitsubishi» и «KIA» погиб 14-летний подросток. Еще четверо попали в больницу. Авария случилась на 176 километре М-2 «Крым» вечером 24 ноября.

Туляк, уклонявшийся от уплаты налогов, осужден почти на 1,5 года лишения свободы. 37-летний руководитель ООО «МеталлСтрой-Тула», осуществляющего различные виды строительных и ремонтных работ, а также розничную и оптовую продажу товаров, с января 2018 по март 2019-го через организации-однодневки создал формальный документооборот по несуществующим сделкам, утаив таким образом от налогов 59,8 млн рублей.

Безработный туляк-рецидивист украл из супермаркета продукты. Ранее судимого гражданина заметили в одном из супермаркетов на улице 9 мая. Сейчас мужчина находится в полиции, в краже он признался.

Тульские предприниматели просят отменить QR-коды в торговых центрах до 1 февраля 2022 года. Обращение к главе региона подписали около 600 бизнесменов, ссылаясь на то, что по новым правилам выручка у них упала до 1000 рублей в день из-за снижения посещаемости на 70-90%.