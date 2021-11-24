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Общество24 ноября 2021 5:55

Последние новости Тулы на 24 ноября 2021: в Кимовском районе пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку, а антипрививочники «Щегловского вала» подали в суд на Роспотребнадзор

Рассказываем о наиболее интересных новостях на утро 24 ноября
Елена Иргиз
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В Ситуационный центр губернатора поступает много обращений о длительном ожидании транспорта

В Ситуационный центр губернатора поступает много обращений о длительном ожидании транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовском районе пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку. ДТП произошло 22 ноября около 17:00 в деревне Новоселки. 51-летний мужчина, будучи за рулем «Лады 213100», сбил 77-летнюю пенсионерку. Женщина шла по левому краю проезжей части, как и предписывалось правилами дорожного движения.

Систему работы общественного транспорта в Туле ждут изменения. В Ситуационный центр губернатора поступает много обращений о длительном ожидании транспорта в Левобережном, Петровском микрорайонах и Новой Туле. Принято решение о том, чтобы на уровне администрации города выстроить точную, понятную и контролируемую систему работы транспорта.

В Туле антипрививочники со «Щегловского вала» подали в суд на главного регионального санитарного врача. По мнению людей, глава тульского Роспотребнадзора превысил свои полномочия. Антипрививочники заявляют, заявляют, что уже несколько месяцев вынуждены жить без зарплаты. Кроме того, введение QR-кодов добавило им новых проблем.

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