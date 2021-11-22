Число заболевших коронавирусом на прошлой неделе в Тульской области вновь превысило число выздоровевших Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 16 по 22 ноября 1809 жителей Тульской области выздоровели от COVID-19. При этом, общее число выздоровевших за все время наблюдения составило 57682 человека.

При этом за минувшую неделю зарегистрирован 1851 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65945 случаев заболевания.

Также за неделю подтвержден летальный исход 99 пациентов в возрасте от 33 до 95 лет. У большинства в анамнезе – хронические заболевания. Общее число ушедших из жизни от COVID-19 за все время наблюдения - 3806 человек.