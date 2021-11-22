Дело Контрабаева — Черноусова: «Инфоклиника» признана лучшим ИТ-решением для зравоохранения и особенности внедрения госконтракта Фото: Алексей ФОКИН

Начались слушания с сообщения о том, что в рамках XXII ежегодного Международного конгресса «Информационные технологии в медицине» #ИТМ2021, который проводиться ежегодно, с 2006 года, с целью определения и поощрения инновационных разработок в области создания и применения современных информационных технологий в здравоохранении и медицине победителем в результате голосования экспертов посредством интернет был признан Программный комплекс автоматизации управления медицинским учреждением «Инфоклиника» разработчика ООО «Смарт Дельта Системс», Москва.

Этот конгресс — крупнейшее ежегодное тематическое мероприятие в России, а также на территории Восточной Европы и Средней Азии. В рамках научной программы рассматривались вопросы разработки и внедрения прикладных ИТ-решений, методология использования передовых научных моделей и подходов при создании программного обеспечения и его практического использования, нормативное и ресурсное обеспечение, эффективность практического внедрения.

В качестве экспертов и членов конкурсной комиссии выступали авторитетные специалисты медицинских учреждений, министерства здравоохранения РФ. Всего на конкурс было номинировано 14 разработок по четырем номинациям: Победитель, Лауреат, Дипломант, Лидер интернет-голосования.

По мнению защиты, победа в таком конкурсе означает, что в настоящий момент платформа «Инфоклиника» – безусловный лидер в своей сфере, и уж никак в 2013 году не могла попадать под определение «устаревшая».

Суд постановил удовлетворить ходатайство защиты и приобщить полученные документы к делу. После чего перешел к допросу свидетелей. Очередные заседания в основном были посвящены исполнению госконтракта по разработке информационной системы.

Наименьшее количество вопросов было к заместителю руководителя управления федерального казначейства по Тульской области Елене Лисовской. Она проинформировала, что в 2013 и 2014 годах порядок исполнения бюджета Тульской области осуществлялся в смешанном варианте. Казначейство проверяло пакет документов на непревышение сметы расходов. В случае превышения пакет документов, состоящий из набора платежных документов, просто отклонялся. Полномочий анализировать причины нарушений у казначейства не было.

Исходя из того, что оплаты по госконтракту, связанному с «Инфоклиникой», всегда проходили, значит ошибок и нарушений, по словам Елены Петровны, не имелось.

Директор департамента информационных систем министерства финансов Михаил Орлов в рассматриваемый период был председателем комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в конкурсе. Он рассказал, что процедура выигрыша контракта была конкурентной, и связана не только с минимальной ценой, но и техническими критериями. Процедура была публичная, все данные о конкурсе размещались в единой информационной системе.

В ходе допроса у свидетеля и одного из обвиняемых – Артура Контрабаева произошел такой диалог.

Контрабаев: Вы помните, я был хотя бы раз на заседании комиссии?

Свидетель не вспомнил этого.

Контрабаев: Я заставлял вас подписывать протоколы конкурсной комиссии?

Свидетель: Нет. Комиссия существует сама по себе. На нее никто повлиять не может.

Контрабаев: я оказывал давление с целью победы кого-то из участников?

Свидетель: Нет.

Также в ходе расспросов выяснилось, что одной выгодной ценой конкурс нельзя было выиграть. Тем более, что подсмотреть чужую заявку невозможно было даже теоретически. Остальные участники конкурса приносили их лично на вскрытие конвертов и также следили за процедурой. Причем это были давно известные на рынке конкуренты «Инфоклиники». Наибольшее количество времени занял расспрос директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Бориса Федорченко. Это, пожалуй, объяснялось двумя обстоятельствами. Все-таки и времени с того момента прошло предостаточно, какие-то детали просто уплыли из памяти. И потом сам Федорченко все время ссылался на то, что не владеет техническими вопросами. По этой причине на многие вопросы ему не удалось ответить.

Чтобы понять насколько непростым местами был диалог, достаточно сказать, что на большинство вопросов о внедрении или тестировании системы свидетель рассказывал о «какой-то флешке», которую принесли для тестирования в его отсутствие. При этом свидетель помнил в какой именно день ее принесли – 6 июня 2013 г., но кто именно принес не мог сказать, поскольку был в отпуске.

«Попросили испытать систему. Мы сказали: она не проходит, не прошла программа тестирования. То, что требуется, не прошла». Хотя потом выяснилось, что тестирование было 27 июня, и возможно речь шла не о том.

По словам Бориса Федорченко, основа работы фонда – финансовая устойчивость системы медицинского страхования и качественный перечень медицинских услуг. В 2013 году в Тульской области работало несколько информационных систем, посредством которых медицинские учреждения передавали сведения, по которым происходило финансирование. В частности, свои системы были у областной – взрослой и детской, и железнодорожной больниц.

По словам свидетеля, внедрение «Инфоклиники» проходило очень сложно. Только в 2015 году заключили договор между министерствами и ТФОМ, где четко было прописано кто за что отвечает и как что внедрять. В 2017 году подписали приказ о введении пробной эксплуатации. В связи с чем же были такие сложности.

С одной стороны свидетель высказал претензии к разработчикам, которые не проконсультировались со специалистами ТФОМСа. И вообще представители фонда «постоянно натыкались на непонимание». Хотя это касалось сотрудников Минздрава и ЦИТ и непонятно почему их называл свидетель «разработчиками».

В то же время он признал, что это была очень сложная система. Приходилось много заполнять полей, чтобы «все соответствовало тем требованиям, которые требуют федеральный фонд, министерство здравоохранения».

Много было всевозможных заседаний по этому поводу, часто выезжали по больницам, чтобы разобраться на местах.

В то же время свидетель Федорченко признал, в медицинском страховании не было строгой вертикали. Требования были едины, но в каждом регионе имелись свои особенности. В том числе, получается, и в Туле. Основная же претензия разработчиков к ФОМСу – слишком часто меняют параметры, вносят изменения. Хотя это происходило из-за того, что Федеральный ФОМС менял методические требования работе территориальных фондов. Быстро приспосабливаться к ним не получалось. По словам Бориса Николаевича, изменения в систему вносились иногда через месяц. При этом никаких затруднений для изменений в других системах, по его мнению, не было.

Правда, он тут же вспомнил, как новые требования например пришли 31 декабря, и «естественно, что в двадцатых числах надо иметь изменения». Такие требования, когда изменения приходят 31 декабря, а просят их внедрить с 1 января, один из обвиняемых – Алексей Черноусов назвал «за гранью добра и зла». Далее он еще пояснил, что когда системой, как АРМ ОМС, пользуется ограниченное число опытных пользователей, то изменение можно внести в теории даже за сутки, но когда нужно провести инструктаж с десятками тысяч работников, то это процесс который требует минимум пары недель и в новогоднюю ночь не делается.

Также свидетель признал, что человеческий фактор при внедрении системы все же присутствовал, а нормативных сроков регулирования изменений ни в каких документах не значилось. Из беседы с ним удалось установить, что форматный контроль система-таки прошла, а более по контракту и не требовалось. Свидетель несколько раз это показал. А именно это тогда и было определяющим, согласно контракта, для разработчиков.

Как считает защита, госконтракт в 2013 году никакого промышленного обмена с ТФОМСом и не планировал. Она была предусмотрена только после того, как все врачи начнут работать в РИСЗ, но это была за рамками контракта. В министерствах информатизации, здравоохранения были многочисленные совещания, направленные на то, чтобы запустить интеграцию с ТФОМС в 2015 или 2016 годах.

Ольга Аванесян, занимавшая в рассматриваемый период пост министра здравоохранения Тульской области, рассказала, что условия госконтракта в части обеспечения электронной записи на прием врачу и введения электронной медицинской карты были выполнены. Электронная запись работала и велась электронная медицинская карта, а еще стационар и запись интернет. Это превосходило объем, который в тот период и необходимо было наладить.

При этом постоянно что-то добавлялось потом. Сначала было просто ведение электронной медицинской карты. Потом внедрялись данные об анализах, рентгенологии и т.д. Параллельно проходило множество совещаний, устраивались выезды в учреждения здравоохранения по вопросам введения в эксплуатацию информационной системы. Из слов Ольги Александровны можно было понять, что основным функциональным заказчиком системы – тем, кто согласовывал и формировал техническое задание было министерство здравоохранения Тульской области. Оно участвовало в согласовании ТЗ, общалось с поставщиками, приглашало подрядчиков на конкурсы.

– Поэтому все происходящее не было связано с моей персоной, – подчеркнул Алексей Черноусов. – Все обсуждения велись с большим количеством людей, в том числе из министерства здравоохранения. Это опровергает теорию сговора с Контрабаевым, так как видно, что я не участвовал в процессе. Шла абсолютно независимая переписка десятков людей, подготовка контракта.

В рамках внедрения системы на первом этапе необходимо было установить на рабочих местах информационные модули и определить некоторое количество человек для обучения. Причем, госконтракт не предусматривал обучение всех сотрудников. Это было чуть больше 1-го процента медицинских работников. Хотя потенциальных пользователей системы в медицинском учреждении почти в 100 раз больше. Но с рядовыми сотрудниками уже работали свои IT-специалисты и специалисты ЦИТ.

При этом всегда нон-стопом приходилось внедрять что-то дополнительное – не предусмотренное госконтрактом, но подсказанное жизнью. Федеральный минздрав также постоянно присылал дорожные карты, которые включали по 50-60 новых позиций, требующих внедрения. И «Смарт Дельта Системс» не являлось стороной данных действий, оно было исполнителем.

Вся эта работа совещания, выезды, обучение тысяч сотрудников говорит о том, что контракт не был фиктивным, в его рамках постоянно осуществлялась различная деятельность.

Алексей Черноусов рассказал такую деталь. Размер исходного кода платформы «Инфоклиника» составляет шесть миллионов строк. Чтобы зримо представить насколько это много – шесть миллионов строк соответствует примерно в двум Большим советским энциклопедиям. Даже те, кто не имел счастья листать подобный талмуд, может представить, насколько он огромен. Чтобы внести такой объем информации требуется гигантский труд – десятки научных работников примерно 10 лет. За несколько часов, а именно столько отведено было в контракте, это не то что не написать, даже вдумчиво не прочитать и 1-го процента текста. Доработать такую систему за один-два месяца возможно, создать – очевидно нет. При этом система возникла не на пустом месте. Она была запатентована еще в 2005 году, и после этого постоянно дорабатывалась.

Теперь же есть экспертное подтверждение, что платформа «Инфоклиника» признана самым передовым IT-решением в здравоохранении РФ. Ее программное обеспечение в объеме 12 подсистем, имеет, согласно Гражданскому кодексу РФ, статус литературного произведения в те самые 6 миллионов строк.

В рамках данного дела работу компании СДС вечно сравнивают со всей программой информатизации, рассчитанной на годы и выполнявшейся большей частью ЦИТ начиная с 2013 года и по настоящий момент. Тогда как Исполнитель выполнял одну лишь локальную задачу – поставка МИС и ее доработка, а выполнение все программы информатизации, ввод РИСЗ в эксплуатацию контрактом не предусматривался.

А это не попадает ни под какую логику. Ведь, например, требования по электронному больничному листу в законе появились только в 2016 году.

О процессе

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (как выяснилось на последнем заседании – совсем не подконтрольных). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

И самое главное – Заказчик в лице Правительства Тульской области претензий к Черноусову и его компании СДС не имеет, доволен результатом (Все-таки Тула на 1 месте) и естественно настаивает на отсутствии ущерба.

Непонятна вообще цель данного судебного процесса. Очевидно, что в Туле существует РИСЗ, она признана всеми возможными экспертами и минздравом России лучшей в РФ, ей пользуются десятки тысяч мед работников и сотни тысяч граждан Тульской области. Как можно доказывать отсутствие очевидного?

Следующее заседание намечено на 22 ноября.