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Происшествия22 ноября 2021 7:55

В Новомосковске местный житель за убийство матери сядет на 10 лет

Причиной преступления стала пьяная ссора
Елена Иргиз
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Разозлившись, подсудимый избил свою мать руками и ногами по различным частям тела с такой силой, что женщина скончалась на месте происшествия

Разозлившись, подсудимый избил свою мать руками и ногами по различным частям тела с такой силой, что женщина скончалась на месте происшествия

Житель Новомосковска отправится в колонию за избиение до смерти. Мужчина забил свою мать во время ссоры.

Как установило следствие, 23 августа 2021 года обвиняемый вместе со своей 59-летней матерью выпивали в своей квартире. Мужчина несколько раз ходил за алкоголем, и когда он вернулся, женщина стала ругать сына за то, что он много пьет. Разозлившись, подсудимый избил свою мать руками и ногами по различным частям тела с такой силой, что женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил жителя Новомосковска к 10 годам колонии строгого режима.

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