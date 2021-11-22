В Новомосковске местный житель за убийство матери сядет на 10 лет

Разозлившись, подсудимый избил свою мать руками и ногами по различным частям тела с такой силой, что женщина скончалась на месте происшествия

Житель Новомосковска отправится в колонию за избиение до смерти. Мужчина забил свою мать во время ссоры.

Как установило следствие, 23 августа 2021 года обвиняемый вместе со своей 59-летней матерью выпивали в своей квартире. Мужчина несколько раз ходил за алкоголем, и когда он вернулся, женщина стала ругать сына за то, что он много пьет. Разозлившись, подсудимый избил свою мать руками и ногами по различным частям тела с такой силой, что женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил жителя Новомосковска к 10 годам колонии строгого режима.