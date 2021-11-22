Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Книга-концерт

- Вопрос в лоб: почему именно книга, а не концерт, не творческий вечер?

- Действительно, все от меня ждали концерт, спрашивали, где и когда он пройдет. Звонили-писали даже из других городов, будучи готовы приехать. Честно говоря, я и сама первоначально задумывалась о концерте.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Но, наверное, сейчас ситуация не та. Просто не удается сказать со сцены танцем все, что хочется. А вот книгой, возможно, удастся больше. Потому что в ней подобраны стихотворения философской направленности — все они о мире, боге, смысле жизни и истине. Я пыталась туда включить все, что осознала за 50 лет. А кроме стихотворений, на каждом развороте — мои фотографии. Некоторые из них студийные, но много концертных. Так что это в некотором роде книга-концерт.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

- Каждый автор хочет, чтобы его понял читатель. Насколько, думаете, книга будет интересна тем, в чьи руки она попадет?

- Я раньше выкладывала много стихотворений в соцсетях. Один раз мне в комментариях написали: неужели у вас настолько неинтересные стихи, что их надо иллюстрировать фотографиями? Я просто не стала отвечать. Откровенного говоря, мне все равно почему купят книгу — из-за фотографий или из-за стихов. В любом случае, пусть человека хоть что-то, да зацепит.

В этом сборнике нет претензий на Омара Хайяма или Пушкина. Я выбирала строки по очень строгим критериям — получилось чуть больше сотни. Все они с определенной смысловой нагрузкой. К каждой книге прилагается простой карандашик, а в самом конце есть страница, которая называется «Эпилог-тест». Здесь я прошу читателя посчитать в сборнике всего четыре слова: бог, любовь, вера и сознание. Записать результат, а потом пересчитать еще раз на следующий день. Если цифры не совпадут, то у читателя рассеянное внимание. А если совпали — значит очень хороший потенциал, и даже если пока в жизни ничего не удалось добиться, есть огромные перспективы. Это хитрый такой ход, чтобы человек не просто пролистал книгу, а внимательно прочитал текст.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Я специально не стала включать в сборник прозу — рассказы, философские эссе. Не стала писать историю свой жизни. Хотя, без скромности скажу: материала набралось очень много. Если вдруг сейчас встанет вопрос об издании второго сборника стихов — легко! Вопрос, а вот нужно ли это все обнародовать?

Философия танцора

- И все-таки книга — это попытка донести до читателя свои эмоции тех или иных жизненных событий или же саму жизненную философию?

- Больше философию. Это не ситуативные стихи. Открывается сборник стихотворением 1986 года. Оно единственное из старых, которое туда вошло, потому что оно саму меня поразило, когда я его обнаружила спустя больше четверти века.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Не так давно меня спросили, когда я начала задумываться о том, что обо мне подумают окружающие. Я задумалась, а тут случайно находится стихотворение, начинающееся со слов: «Мне все равно, что кто-то скажет где-то». Так я писала в 15 лет. Где с той поры я потеряла себя? В какой момент начала воспринимать себя через оценку мира? И мне стало страшно, потому что, когда человек начинает ощущать себя тем, как о нем говорят, он начинает терять личность.

- Может, просто взрослеет?

- Нет, теряет самого себя как личность.

- Перефразируя классика: так из какого же сора рождаются стихи?

- Из анализа пережитых моментов, из каких-то мечтаний. В этих строках нет ни будущего, ни настоящего. Да что там! Стихи рождаются в самый неподходящий момент. Например, ко мне они в основном приходят, когда я мчусь по дороге на большой скорости.

Кстати, иногда меня просят написать что-то на заказ. И я заметила, что делаю это быстро и качественно. Вообще, мне кажется, на заказ я все делаю лучше. Так, одна из самых лучших моих постановок «Танец о Левше» была заказана филармонией к празднованию Дня Тулы. Сама бы по себе я такую тему никогда в работу не взяла. А тут в результате получилась такая сильная вещь. Да что там! Все мировые шедевры сделаны на заказ - статуи, картины, музыкальные произведения. Это, наверное, просто свойственно человеку.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

- Творческие личности многогранны, но все же, как сочетаются в одном человеке танец и поэзия?

- Стихи вообще не сочетаются с танцем. Я сама очень не люблю, когда делают литературно-танцевальные спектакли. Хотя, один из первых моих концертов в филармонии, когда я работала там балетмейстером, сопровождался стихами. Но это был единичный опыт в моей жизни. Я долго подбирала стихи - причем, не мои - и ведущие читали их между номерами. Но уже в тот момент мне это все не понравилось. Так что после я никогда подобными вещами не занималась. И когда я вижу, как стихи сочетают с динамичным творчеством, то воспринимаю такие постановки весьма скептически.

Пускай копируют!

- После танцевального коллектива и вдруг — открытие барабанной школы. Откуда идея?

- Я очень тонко чувствую энергии. В первую очередь - любовь, вторую — финансовую. И когда в России лет девять назад начался серьезный кризис эстрады, когда надо было остро конкурировать в творчестве, и пришла идея нового коллектива.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Почему именно барабаны? Возможно, потому что я была одной из учениц заслуженного артиста России по степу Александра Шубарина. У меня дома стоят конги — я их выкупила на память у вдовы наставника. Одно время даже планировала восстановить номер, но поняла, что это мне не по силам. А вот соединить простой танец и барабанную игру — вполне.

Мой первый опыт показал, что крутые барабанщики не могут двигаться во время игры, а танцоры, оказалось, не могут барабанить. Но если упростить и то, и другое — то получится «DRUMS-71». Команда подобралась талантливая, пять лет назад коллектив даже стал золотым призером Чемпионата России среди женских барабанных групп. Но потом барабанить стали все, кому не лень, это направление стало раскрученным, и мне это стало неинтересно.

Я вообще привыкла к тому, что как только я что-то сделаю, все сразу начинают подражать. Это пошло еще с детства — сошью новую юбку, а через несколько дней вокруг меня все начинают делать тоже самое. Так что жду, когда в ближайшее время в творческой тусовке начнут массово издавать книги своих стихов.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

- Трудно быть человеком-зачинателем?

- Мне нет. Когда кто-то жалуется, что у них номер своровали, я всегда говорю: так радуйтесь, значит, вы для кого-то стали образцом. Я на плагиаторов не обижаюсь, просто не обращаю на это внимание — перешагиваю и иду дальше.

Каждый — творец своей жизни

- У любого человека есть периоды, когда он останавливается, окидывает взглядом свое прошлое, оценивает результат, понимает, что удалось, что нет, и строит дальнейшие планы. 50 — такая точка?

- Как говорится, вначале было слово. И слово это — бог. Дело в том, что все, о чем мы говорим, так или иначе проявляется в реальности. Но мало, кто об этом верит. Без ложной скромности скажу, что в 13 лет я, сидя на уроке в школе, на листочке построила план своей жизни на 30 лет вперед. Я все расписала: когда куплю машину, квартиру, когда родится сын, когда у меня будет коллектив. И у меня все сбылось день в день.

Каждый человек владеет своей собственной картиной мира и своей жизнью. Ведя психологическую практику, я это объясняю своим подопечным уже больше девяти лет. Каждый человек творит свою жизнь своими же мыслеформами. Поэтому в последнее время я очень аккуратна с прогнозами, словами, текстами. Возможно оттого я раньше и не пыталась издать книгу.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

- Ого! О сочетании - а точнее не сочетании - поэзии с танцем мы выяснили. А как творческая натура сочетается с психологией, точной, практически математически наукой?

- Каждый человек сам для себя психолог и психотерапевт. Свои познания в этой области я никогда не афиширую. Просто где-то лет семь-восемь назад я поняла, что накопленные мною знания жизни хотят вырваться наружу. Тогда я собрала в Туле женский клуб, который неожиданно стал популярен и среди мужчин. Они постоянно просились на лекции и занятия — мы их тоже принимали в наш круг.

Это был тот период жизни, когда я не была замужем. Дело в том, что согласно православным канонам, женщина может проповедовать обществу только, если она не замужем. В противном случае — только своему мужу и детям. Поэтому сейчас это направление для меня свелось к минимуму - люди, которые приходили в общие группы, стали теперь проситься на личный прием. Отказать я им не могу.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Жизнь стоит того, чтобы жить

- Вы очень волевой, уверенный в себе человек. Как обрести такое качество?

- Один наш современник, известный переводчик с китайского, философ сказал: стать уверенным невозможно. Уверенным можно только быть. То есть это явление настоящего времени.

- Тогда философский вопрос: а ради чего стоит жить?

- Каждый человек изначально - творец. Но мало кто понимает, что творчество — это не несколько видов искусства, а более глубокое явление. По сути, это сама жизнь во всех ее проявлениях.

Ольга Чекмазова: свою жизнь я спланировала в 13 лет

Сегодня люди настолько быстро «проживают жизнь», что просто не успевают ее ощутить. А ведь человек на свет рождается для того, чтобы во всей полноте воспринимать окружающий мир и получить удовольствие от самого процесса жизни.

Самое большое, что я люблю — это одиночество, быть наедине с собой. Это высший пилотаж. Да, я люблю общение с людьми, люблю танец, сцену. Но даже, когда я на сцене, то, в отличие от многих других, я теряю ощущение зала. Окружающие меня люди просто растворяются. В этом для меня секрет танца.