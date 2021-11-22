Последние новости Тулы на 22 ноября 2021 года: спасатели справились с последствиями непогоды в Тульской области, а в Туле погиб на месте водитель каршеринга

Кадр из видео группы "Тула Жесть"

В ДТП на улице Октябрьской в Туле погиб на месте водитель машины каршеринга. Автомобиль на большой скорости врезался в опору линии электропередачи. По словам очевидцев, «движок даже в салон вошел».

В Тульской области ночная непогода привела к обрывам электропроводов и падению деревьев. Все последствия непогоды оперативно ликвидировали сотрудники регионального МЧС. За время непогоды не пострадал ни один человек, не было зафиксировано падений рекламных щитов.

Туляки с QR-кодами предлагают свои услуги для посещения торговых центров. Такие объявления появились на сайте «Авито». Стоимость визита в ТЦ за покупками в среднем 350 рублей.

21 ноября в матче 15-го тура Чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» туляки проиграли с разгромным счетом 5:1. Первые четыре мяча были забиты в ворота туляков за начальные 12 минут матча. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович на пресс-конференции после футбольного матча назвал такую игру позором.

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