Четыре гола за 12 минут: «Динамо» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1 Фото: материалы пресс-служб

21 ноября в матче 15-го тура Чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» туляки проиграли с разгромным счетом 5:1. Первые четыре мяча были забиты в ворота туляков за начальные 12 минут матча, авторами пяти голов стали Шиманьски, Бальбуэна, Грулев и Захарян.

Единственный мяч в ворота «Динамо» забил Даниил Хлусевич.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович на пресс-конференции после футбольного матча назвал такую игру позором:

«Уже на 27-й минуте мы пропустили четыре гола и трудно найти слова, чтобы это прокомментировать, это большой позор».

Туляки сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» после победы поднялся на вторую строчку.