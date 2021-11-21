Четыре гола за 12 минут: «Динамо» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1
Фото: материалы пресс-служб
21 ноября в матче 15-го тура Чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» туляки проиграли с разгромным счетом 5:1. Первые четыре мяча были забиты в ворота туляков за начальные 12 минут матча, авторами пяти голов стали Шиманьски, Бальбуэна, Грулев и Захарян.
Единственный мяч в ворота «Динамо» забил Даниил Хлусевич.
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович на пресс-конференции после футбольного матча назвал такую игру позором:
«Уже на 27-й минуте мы пропустили четыре гола и трудно найти слова, чтобы это прокомментировать, это большой позор».
Туляки сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» после победы поднялся на вторую строчку.