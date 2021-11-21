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Здоровье21 ноября 2021 9:02

Смерть 14 человек от коронавируса подтвердили в Тульской области за сутки

За этот же период 261 человек заразился ковидом
Источник:kp.ru
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Смерть 14 человек от коронавируса подтвердили в Тульской области за сутки

Смерть 14 человек от коронавируса подтвердили в Тульской области за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 11:00 21 ноября, за последние сутки в Тульской области зафиксировали 261 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 683 случая заражения COVID-19.

Также за эти сутки подтверждено 14 летальных исходов от осложнений коронавирус. Всего с начала пандемии в Тульской области по этой причне умерли 3 793 человека.

Выздоровели от болезни за этот же срок 254 жителя региона. А за все время этот показатель составил 57 425 человек.

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