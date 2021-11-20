Победители тульского розыгрыша среди привитых «Иммунитет+» получили свои призы
Фото: материалы пресс-служб
В Общественной палате Тульской области 19 ноября свои призы получили победители первого розыгрыша «Иммунитет+», который прошел 15 ноября.Обладателями ценных призов стали 9 человек. Они получили сертификаты на покупку техники, смартфоны и смарт-часы, а тулячка выиграла автомобиль Haval.
Главный приз этого розыгрыша получила Ольга из Тулы. Для женщины звонок с сообщением о выигрыше стал сюрпризом. Теперь, по ее словам женщины, у неё появилась цель пройти обучение в автошколе.
В этот день вручили не все выигрыши - еще 5 призов ждут своих владельцев.
Напомним, второй этап розыгрыша пройдет 1 декабря, и в разыграют однокомнатную квартиру. Все, кто регистрировался к первому розыгрышу, но не победил, автоматически будут в нем участвовать.
Новые участники могут зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф прямо сейчас.