Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 ноября 2021 10:04

За сутки в Тульской области от коронавируса умерли 14 человек

Еще 263 человека заразились коронавирусной инфекцией
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в Тульской области от коронавируса умерли 14 человек

За сутки в Тульской области от коронавируса умерли 14 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 20 ноября, 11:10, за минувшие 24 часа в Тульской области зафиксировали 263 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 65 422 случая заражения.

Число умерших остается на высоком уровне - 14 летальных исходов за сутки. Всего с начала пандемии в Тульской области от осложнений коронавируса умерли 3 779 человек.

Выздоровели от болезни за этот же срок 255 жителей региона. А за все время этот показатель составил 57 171 человек.

Коронавирус Covid-19Интересное