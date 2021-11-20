За сутки в Тульской области от коронавируса умерли 14 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 20 ноября, 11:10, за минувшие 24 часа в Тульской области зафиксировали 263 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 65 422 случая заражения.

Число умерших остается на высоком уровне - 14 летальных исходов за сутки. Всего с начала пандемии в Тульской области от осложнений коронавируса умерли 3 779 человек.

Выздоровели от болезни за этот же срок 255 жителей региона. А за все время этот показатель составил 57 171 человек.