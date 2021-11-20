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Общество20 ноября 2021 5:58

Низкое давление, снег и гололед: погода в Туле 20 ноября

Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре в течение дня
Источник:kp.ru
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Низкое давление, снег и гололед: погода в Туле 20 ноября

Низкое давление, снег и гололед: погода в Туле 20 ноября

Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики сообщают, что сегодня, 20 ноября, в Туле ожидается ненастная погода. Будет облачно, мокрый снег, местами он будет налипать. В отдельных районах будет слабое обледенение, а утром на дорогах местами гололедица.

Ветер в течение дня будет западного направления, сильный - 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха с утра около нуля, но днем слегка потеплеет до +3…+5 градусов. Атмосферное давление очень сильно понижено, 725-730 мм ртутного столба.

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