В Тульской области ожидается сильная метель и гололед: метеопредупреждение

Автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными на дороге Фото: Алексей ФОКИН

Со второй половины дня 19 ноября в Тульской области ожидается сильный снегопад, местами метель, гололедица. Возможно образование снежных заносов. Спасатели объявляют метеопредупреждение.

В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными на дороге, не совершать резких торможений и маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также настоятельно рекомендуется перейти на зимнюю резину: летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не могут обеспечить максимального сцепления с дорогой.

Не забывайте и о том, что перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками нужно быть предельно внимательными. А перед тем, как начать движение, необходимо очистить все стекла машины и зеркала заднего вида.

В случае любой чрезвычайной ситуации вы можете обращаться по телефонам:

- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13

Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98