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Здоровье18 ноября 2021 8:45

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 18 ноября 2021 года: количество заболевших медленно снижается

За сутки выявлено 266 случаев заражения, а 260 человек - выздоровели
Елена Иргиз
Всего с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заболевания, 56 659 человек выздоровели, а 3 752 - скончались

Всего с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заболевания, 56 659 человек выздоровели, а 3 752 - скончались

Фото: Алексей ФОКИН

Еще 266 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Тульской области за минувшие сутки. Это жители разных городов и поселков региона.

При этом с болезнью справились 260 пациентов. В последние несколько дней количество заболевших медленно, но снижается.

Однако, отмечается еще 14 летальных исходов пациентов, заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заболевания, 56 659 человек выздоровели, а 3 752 - скончались.

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