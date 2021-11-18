Коронавирус в Тульской области, последние данные на 18 ноября 2021 года: количество заболевших медленно снижается

Всего с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заболевания, 56 659 человек выздоровели, а 3 752 - скончались Фото: Алексей ФОКИН

Еще 266 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Тульской области за минувшие сутки. Это жители разных городов и поселков региона.

При этом с болезнью справились 260 пациентов. В последние несколько дней количество заболевших медленно, но снижается.

Однако, отмечается еще 14 летальных исходов пациентов, заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заболевания, 56 659 человек выздоровели, а 3 752 - скончались.