Тульские общественники приняли участие в экологическом форуме РСПП

Участие в мероприятии приняли спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов, первый заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Владимир Бурматов, глава РСПП Александр Шохин, первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, руководство федеральных министерств и крупнейших предприятий страны. Также на форум был приглашен председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В числе основных вопросов на форуме обсуждались проблемы, связанные с ликвидацией экологических последствий работы бывших советских промышленных гигантов, переход заводов и фабрик на современные технологии, развитие эксперимента по квотированию выбросов в атмосферу, реформирование водного законодательства в части сбросов загрязняющих веществ в водоемы, реформирование расширенной ответственности производителей (импортеров) товаров и упаковки, развитие «зеленого» финансирования проектов, отвечающих критериям ESG, выработка стратегических подходов к формированию экономики замкнутого цикла и многое другое.

Тульские общественники приняли участие в экологическом форуме РСПП

Руководитель Тульской общественной организации "Экологическая защита" Вадим Баранов в своем выступлении отметил: «Когда на одной площадке можно услышать и голос бизнеса, и мнение контролирующих органов, представителей правительства страны и экологических общественников, диалог становится очень эффективным и конструктивным».

Тульский общественник подчеркнул, что промышленные предприятия должны быть не только экологически ответственными, но и экологически открытыми.

В качестве примера он привел компанию "Еврохим" предпринимателя Андрея Мельниченко, взаимодействие с которой "Экологическая защита" осуществляет с 2014 года. «ЕвроХим» участвует в программе мероприятий «Общественный экологический контроль». В рамках программы представители общественности посещают предприятие АО «НАК «Азот», обсуждают с руководством природоохранные мероприятия и дальнейшие перспективы, общаются со специалистами, осматривают новые производства.

Также на протяжении 6 лет «Экологическая защита» и «ЕвроХим» проводят конкурс экологических проектов среди старшеклассников "Поколение ЭКО". В этом году конкурс «Поколение Эко» был признан лучшим социальным проектом в области экологии на ежегодной премии «Eco Best Award».