В Туле ищут родственников сержанта, погибшего на Синявинских высотах

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В Туле ищут родственников погибшего красноармейца. Дмитрий Платонов погиб на Синявинских высотах. Розыск родственников ведет поисковое объединение «Святой Георгий».

На данный момент известно, что Дмитрий Петрович Платонов, 1902 года рождения, призван на военную службу Тульским РВК в июле 1941 года. Младший сержант Платонов служил в 372-й стрелковой дивизии, был командиром отделения 3-го телефонно-кабельного взвода отдельной роты связи.

Красноармеец пропал без вести в Ленинградской области в конце 1942 года. Позже его останки нашли поисковики на Синявинских высотах, личность установили по медали «За отвагу».

Волонтеры просят родственников Дмитрия Платонова связаться с отрядом «Святой Георгий».