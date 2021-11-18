Тульские предприниматели просят отменить QR-коды для ТЦ до февраля: к чему это приведет? Фото: Игорь КОПЫТОВ

Представители торговых центров просят власти временно отсрочить проверку QR-кодов хотя до февраля 2022 года, объясняя это падением посетительского трафика практически до нулевого. Проверка документов на входе, по словам предпринимателей, отпугивает даже вакцинированных покупателей, который имеют документальное тому подтверждение.

Возможно, бизнес такой шаг, действительно, выручит в преддверии новогодних и посленовогодних распродаж. Однако, не стоит лукавить, по большей части именно необходимость предъявлять QR-коды на входях в ТЦ, для посещения ресторанов, спортивных мероприятий, концертов, фитнес-залов, заселения в гостиницы сейчас породило новую активную волну вакцинации населения от коронавирусной инфекции. А вовсе не сознательность граждан. И если распоряжение губернатора в этом плане отменить или отсрочить на какой-то срок, это неизбежно приведет к тому, что прививочный показатель упадет, а возможные толпы народа в торговых центрах еще больше ухудшат эпидемическую ситуацию.

Хотя, мнение предпринимателей совершенно иное. Спасая свой бизнес, они делают ставку на то, что якобы к февралю вакцинироваться сможет гораздо большая часть населения, и сам процесс проверки документов с QR-кодами станет более привычным и менее психологически травматичен для обычных покупателей.