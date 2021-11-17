Аграрный бренд знаний по-тульски

О том, как колледж уже несколько лет остается в числе передовых в Тульской области и какие новшества там появились уже сейчас, рассказывает директор учебного заведения Олег Глотов:

- У нас в колледже есть уникальный тренажер зерноуборочного комбайна — единственный такой на всю Россию в профессиональных учебных заведениях, который нам помогли приобрести наши социальные партнеры. Благодаря виртуальной кабине студенты могут познакомиться со способами управления зерноуборочного комбайна и даже научиться управлять им, не покидая стен учебного заведения. Конечно, это не единственное новшество, появившееся здесь за последнее время.

В колледже уже полностью обустроена лаборатория так называемого «сити-фермерства». Там ребята учатся выращивать различные культуры прямо в помещении, используя метод гидропоники. Как отмечают сотрудники колледжа, такой метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным фермерством.

Также в колледже появились еще три новые лаборатории. Одна из них – «сельскохозяйственные биотехнологии» позволяет ребятам изучить способы улучшения и даже клонирования растений, а вторая используется юными агрономами для изучения семян посадочных культур. Обе лаборатории получили инновационное оборудование. Все это пробуждает в учащихся еще больший интерес к сельскому хозяйству. Теперь здесь есть ламинарные боксы, гидропонные установки и прочее специфическое оборудование.

Аграрный бренд знаний по-тульски

Для третьей лаборатории уже приобретен новый современный трактор в дополнение к уже имеющемуся комбайну. Если раньше нам приходилось брать машины напрокат на время у наших партнеров-работодателей, то теперь студенты смогут заниматься на них каждый день. Модернизация тульского сельхозколледжа стала возможным благодаря национальному проекту «Образование». Именно в его рамках учебное учреждение выиграло грант в размере 37 миллионов рублей. Такое доверие, оказанное колледжу, вполне оправданно, ведь вот уже 7 лет подряд он становится лучшим сельскохозяйственным ссузом региона в рамках премии «Тульский бренд».

Современные площадки будут доступны не только студентам нашего колледжа, но и ребятам из других учреждений среднего профессионального образования.

Новая техника и оборудование помогут студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills и демонстрационным экзаменам, позволят готовить первоклассные кадры для ведущих отраслей экономики региона. И результаты налицо: в октябре этого года на региональном чемпионате WorldSkills Russia, в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», победу одержал студент ГПОУ ТО «ТСХК им. И. С. Ефанова» Матвей Клименко.

Аграрный бренд знаний по-тульски

Наш колледж является одним из лучших в регионе по качеству и объему предоставляемых услуг и одним из самых крупных по контингенту. В настоящий момент у нас обучается около 1 600 студентов в Туле и структурных подразделениях: Веневе, Плавске, рабочем поселке Чернь.

Всего же в тульском колледже обучают ребят сразу по 15 специальностям и 6 профессиям, а в год выпускают около 500 квалифицированных специалистов. В востребованности выпускников сельхозколледжа сомнений нет. Большинство из тех, кто заканчивает обучение, сразу же устраиваются на ведущие сельхозпредприятия не только нашего региона, но и соседних областей.