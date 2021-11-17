На Кубани в двух черных полимерных пакетах нашли 28 прозрачных упаковок со светлым порошком Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области поймали петербуржца с крупной партией синтетического наркотика. Автомобиль 34-летнего наркодилера остановили в Щекине.

В ходе осмотра машины в багажнике нашли банку, внутри которой был светлый порошок. Экспертиза показала, что это - наркотическое средство, производное N-метилфедрона общей массой 145 гр.

Позже в телефоне оперативники нашли координаты нескольких тайников с таким же наркотиком. Около 2 кг. нашли в Орловской области, а в Каменском районе Тульской области – 810 гр. Наркотик был в полиэтиленовых пакетах, которые злоумышленник закопал в землю. Такой же тайник был и на Кубани - оттуда мужчина должен был забрать пакет.

Проверка указанного места показала, что там действительно было два черных полимерных пакета, в которых нашли 28 прозрачных упаковок со светлым порошком. Эксперты подтвердили, что это - мефедрон общей массой 27,5 кг. Этот наркотик задержанный намеревался сбыть на территории не только Краснодарского края, но и в других регионах ЦФО.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Петербуржец арестован.