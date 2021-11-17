Среди тяжелобольных коронавирусом лишь 1,5 % из тех, кто сделал прививку Фото: Алексей ФОКИН

Коронавирус стал основной причиной смертности в Тульской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков на оперативном совещании в правительстве области. Так, по данным ведомства сейчас в инфекционных госпиталях находятся 1775 человек, 712 из них - в тяжелом состоянии.

В заключение совещания губернатор Тульской области поручил проанализровать причины высокой смертности от болезней системы кровообращения и нервной системы среди пожилых граждан региона.

Отметим также, что среди тяжелобольных коронавирусом лишь 1,5 % из тех, кто сделал прививку.