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Здоровье17 ноября 2021 8:57

Коронавирус стал основной причиной смертности в Тульской области

По данным регионального минздрава, сейчас в инфекционных госпиталях находятся 1775 человек, 712 из них - в тяжелом состоянии
Елена Иргиз
Среди тяжелобольных коронавирусом лишь 1,5 % из тех, кто сделал прививку

Среди тяжелобольных коронавирусом лишь 1,5 % из тех, кто сделал прививку

Фото: Алексей ФОКИН

Коронавирус стал основной причиной смертности в Тульской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков на оперативном совещании в правительстве области. Так, по данным ведомства сейчас в инфекционных госпиталях находятся 1775 человек, 712 из них - в тяжелом состоянии.

В заключение совещания губернатор Тульской области поручил проанализровать причины высокой смертности от болезней системы кровообращения и нервной системы среди пожилых граждан региона.

Отметим также, что среди тяжелобольных коронавирусом лишь 1,5 % из тех, кто сделал прививку.

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