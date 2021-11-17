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Здоровье17 ноября 2021 8:33

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 17 ноября 2021 года: еще 267 выявленных случаев

При этом выздоровели только 263 пациента
Елена Иргиз
Общие цифры статистики на данный момент таковы: заболевших 64 630, выздоровевших 56 399, умерших 3 738

Общие цифры статистики на данный момент таковы: заболевших 64 630, выздоровевших 56 399, умерших 3 738

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области еще 267 жителей заболели коронавирусом за последние сутки. Это жители разных городов и поселков региона.

При этом выздоровели только 263 пациента - им удалось закрыть больничные. А 15 человек с различными осложнениями скончались.

Общие цифры статистики на данный момент таковы: заболевших 64 630, выздоровевших 56 399, умерших 3 738. Отметим, что по словам регионального министра здравоохранения, смертность в регионе выросла именно из-за коронавируса.

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