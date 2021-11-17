АО «Тулагоргаз» прокомментировал отравление семьи угарным газом в Туле Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагоргаз» прокомментировал отравление семьи в квартире на улице Железнодорожной. Организация провела проверку в связи с появившимися сообщениями в СМИ.

По словам представителей общества, газовщики проверили газовое оборудование и механические вытяжки. Нарушений в их работе не обнаружено, так же не было угарного газа.

Напомним, что семья из четырех человек, двое из которых малолетние дети трех и пяти лет, накануне, 16 ноября, попали в больницу с отравлением предположительно угарным газом. Сейчас дети находятся на лечении вместе с матерью, их жизни ничего не угрожает.