Последние новости Тулы на 17 ноября 2021 года: в Туле угарным газом отравилось двое малолетних детей, а житель области попался на краже в подмосковной электричке

Тульские следователи начали проверку в связи с отравлением угарным газом семьи из четырех человек с двумя малолетними детьми Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи начали проверку в связи с отравлением угарным газом семьи из четырех человек с двумя малолетними детьми. Сообщение о данном происшествии в Зареченском районе Тулы поступило в управление в ночь на 16 ноября 2021 года.

Житель Тульской области попался на краже в подмосковной электричке. Его задержала транспортная полиция. По данным расследования, мужчина увидел забытую на сиденье вагона сумку с нетбуком и решил присвоить ее себе. Хозяин нетбука, незадолго до этого вышедший на одной из станций, хватился забытой вещи и обратился в полицию.

В Тульской области 87 обманутым дольщикам выплатили компенсацию за недостроенные квартиры. В общей сложности они получили 137 млн рублей.

Тульский Роспотребнадзор забраковал в «Пятерочке» 132 партии просроченных и испорченных продуктов. Ведомство обнаружило превышение нитратов, истекший срок годности и нарушение целостности промышленной упаковки.