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Происшествия16 ноября 2021 11:43

В Туле угарным газом отравилось двое малолетних детей

Это случилось в ночь на 16 ноября
Елена Иргиз
Сейчас дети находятся в больнице вместе с матерью, их жизнь вне опасности

Сейчас дети находятся в больнице вместе с матерью, их жизнь вне опасности

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи начали проверку в связи с отравлением угарным газом семьи из четырех человек с двумя малолетними детьми. Сообщение о данном происшествии в Зареченском районе Тулы поступило в управление в ночь на 16 ноября 2021 года.

В настоящее время следователи вместе с газовщиками осмотрели квартиру на улице Железнодорожной. Будет проведен ряд экспертиз. Возможно в квартире была повышенная концентрация угарного газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас дети находятся в больнице вместе с матерью, их жизнь вне опасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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