В Туле угарным газом отравилось двое малолетних детей

Сейчас дети находятся в больнице вместе с матерью, их жизнь вне опасности Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи начали проверку в связи с отравлением угарным газом семьи из четырех человек с двумя малолетними детьми. Сообщение о данном происшествии в Зареченском районе Тулы поступило в управление в ночь на 16 ноября 2021 года.

В настоящее время следователи вместе с газовщиками осмотрели квартиру на улице Железнодорожной. Будет проведен ряд экспертиз. Возможно в квартире была повышенная концентрация угарного газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас дети находятся в больнице вместе с матерью, их жизнь вне опасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.