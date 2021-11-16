Во что тулякам обойдется вылечиться от сезонной простуды Фото: Алексей ФОКИН

Корреспондент «Комсомолки» обошел несколько аптек различных сетей и выяснил, во сколько обойдется собрать комплект лекарств, необходимых для лечения острых респираторных вирусных заболеваний.

Сумма получилась внушительная. Если сравнивать с приблизительными цифрами прошлого года, то по некоторым пунктам цены подскочили даже не в два, а до трех с лишним раз. Объяснить это ростом курса иностранной валюты вряд ли получится — подавляющее большинство препаратов — российского производства.

Так, «Граммидин» в таблетках колеблется в пределах 268-290 рублей, спрей — 365-385 рублей. «Арбидол» — от 352 до 385 рублей, «Арбидоол максимум» — 518-528 руб, его аналог «Трекрезан» в таблетках по фасовке 10 шт — 483-488 рублей.

«Парацетамол» в таблетках по 10 шт. в упаковке — от 10 до 18 руб., «Аспирин» в зависимости от упаковки и производителя — от 25 рублей, в шипучем состоянии — от 269 руб.

«Гексорал» аэрозоль — от 308 до 350 руб., «Гриппферон» спрей — 412-426 руб., капли в нос — 284-290 руб., аналог препарата «ИРС-19» от 486 руб. «Мирамистин» — 405-439 руб. за флакон 150 мл. «Отипакс» капли — 412-434 руб. за флакон 15 мл, руб., «Кагоцел» 20 таблеток - 508-518 руб., «Циклоферон» 15 таблеток — 319-387 руб. «Ингавирин» в капсулах (10 штук) - 683-718 руб. «Анаферон» 20 таблеток — 263-301 руб.

Таким образом, полный цикл лечения с учетом одновременного приема противовирусных препаратов нескольких групп обойдется в среднем по минимуму в 3-3,5 тысячи рублей.