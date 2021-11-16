Депутаты Тульской городской Думы вместе с туляками принимают объекты, благоустроенные по проекту "Наш город"

Владимир Суслин принял участие в приемке детских площадок, обустроенных по «Нашему городу».

В Пролетарском округе

Так, в Пролетарском территориальном округе прошла комиссионная приемка работ, выполненных по муниципальному проекту «Наш город». На осмотре присутствовал депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Суслин.

Депутат Владимир Суслин совместно с жильцами высадил во дворе дома №84 по ул. Декабристов саженцы туи.

Комиссия посетила две детские площадки, расположенные во дворах домов по ул. Калинина, 26, к. 2 и Декабристов, 82. По первому адресу выполнено устройство травмобезопасного покрытия из прорезиненной плитки под существующим игровым комплексом. На втором объекте установлено детское игровое оборудование. Также дополнительно при содействии депутата завезен грунт и посеяна газонная трава. Работы выполнены в полном объеме, нареканий к качеству у комиссии не возникло.

Кроме того, по инициативе Владимира Суслина во дворе дома по ул. Декабристов, 84 прошла экологическая акция. Ранее на данной придомовой территории была обустроена спортивно-игровая площадка, установлены лавочки и урны тоже в рамках программы «Наш город». И вот в продолжение благоустройства депутат совместно с жильцами дома высадил вокруг зоны отдыха саженцы туи.

В пос. Первомайский

В пос. Первомайском состоялась комиссионная приемка работ по благоустройству, выполненных по ул. Энтузиастов, д. 5. Завершен первый этап работ, включающий в себя установку скамеек. В рамках второго этапа запланирован монтаж спортивно-игровых элементов.

Дарья Герасимова приняла участие в приемке по проекту «Наш город».

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова совместно с активными жителями, представителями администрации, сотрудниками МУ «ГСЕЗ» присутствовали на приемке объекта. По мнению комиссии, работы выполнены подрядчиком качественно и в полном объеме. Туляки выразили Дарье Герасимовой благодарность за содействие и контроль за ходом работ. По итогам осмотра объекта был подписан акт приемки.

В с. Хрущево и на ул. М. Горького в Туле

Еще одна приемка прошла по адресам: с. Хрущево, ул. Совхозная д. 1, г. Тула, ул. М. Горького, д. 49. Депутат Тульской городской Думы Сергей Кузнецов посетил данные объекты и проверил качество работ. По первому адресу обустроена спортивная площадка (установлено спортивное оборудование и травмобезопасное покрытие из резиновой плитки), по второму – установлено металлическое ограждение. По мнению комиссии и депутата, работы выполнены подрядчиком качественно и в полном объеме. По итогам осмотра объектов были подписаны акты приемки.