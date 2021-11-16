В состав президиума Госсовета РФ включена глава Узловского района Тульской области Марина Карташова Фото: материалы пресс-служб

В составе президиума Государственного совета Российской Федерации очередные перемены. Согласно распоряжению главы государства, среди 11 новых членов президиума – глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Она занимает этот пост с 2013 года, а ранее была учителем в одной из местных школ.

Также в числе новичков - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Напомним, в конце 2020 года в состав Государственного совета РФ вошел губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавший рабочую группу по направлению «Промышленность».