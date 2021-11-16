Напавшие на новомосковскую больницу раскаялись в своих действиях

Один из них разбил три двери и стационарный телефон Фото: Алексей ФОКИН

Ранее "Комсомольская Правда Тула" писала, что 14 ноября около 21:00 в Новомосковске четверо неизвестных ворвались в городскую клиническую больницу и устроили скандал. Сотрудники медучреждения вызвали полицию.

Как установило расследование, около 20:00 в реанимации скончался 29-летний мужчина. Примерно через час после этого в больницу ворвались родственники умершего - четверо мужчин. Один из них разбил три двери и стационарный телефон.

38-летнего местного жителя задержали полицейские и доставили в отделение. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Еще одного, 37-летнего гражданина, привлекли к административной ответственности за самовольное проникновение на охраняемый объект. Остальные просто составили компанию буянам, и их не задерживали.

Оба нападавших в совершенном раскаялись.