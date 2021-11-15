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Происшествия15 ноября 2021 11:33

Телефонные мошенники обманули туляка почти на 7 миллионов рублей

Житель Тулы умудрился продать даже квартиру и машину
Елена Иргиз
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Будьте бдительны, не давайте неизвестным собеседника по телефону вас обмануть

Будьте бдительны, не давайте неизвестным собеседника по телефону вас обмануть

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области телефонные мошенники обманули жителя областной столицы почти на 7 миллионов рублей, сообщает полиция региона.

Как сообщается, злоумышленники позвонили 39-летнему туляку и под предлогом прекращения незаконных операций с его счетами и имуществом, каким-то образом убедили мужчину не только взять два кредита на несколько миллионов рублей, но и продать квартиру и автомобиль. Все деньги житель Тулы перевел на так называемый "защищенный счет", после чего мошенники исчезли.

Ущерб, который потерепел мужчина, составил 6 миллионов 904 тысячи 800 рублей. Полиция еще раз напоминает, что никаких "защищенных" счетов не существует. Будьте бдительны, не давайте неизвестным собеседника по телефону вас обмануть.

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