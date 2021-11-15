Телефонные мошенники обманули туляка почти на 7 миллионов рублей

Будьте бдительны, не давайте неизвестным собеседника по телефону вас обмануть Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области телефонные мошенники обманули жителя областной столицы почти на 7 миллионов рублей, сообщает полиция региона.

Как сообщается, злоумышленники позвонили 39-летнему туляку и под предлогом прекращения незаконных операций с его счетами и имуществом, каким-то образом убедили мужчину не только взять два кредита на несколько миллионов рублей, но и продать квартиру и автомобиль. Все деньги житель Тулы перевел на так называемый "защищенный счет", после чего мошенники исчезли.

Ущерб, который потерепел мужчина, составил 6 миллионов 904 тысячи 800 рублей. Полиция еще раз напоминает, что никаких "защищенных" счетов не существует. Будьте бдительны, не давайте неизвестным собеседника по телефону вас обмануть.