После погрома в Новомосковской больнице полиция возбудила уголовное дело

В настоящее время ход расследования контролирует прокуратура города Щекино Фото: Алексей ФОКИН

Неизвестные устроили погром в Новомосковской городской клинической больнице. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщается, 14 ноября четыре родственника умершего пациента ворвались в здание, которое находится на улице Калинина. Там в приемном отделении они разбили телефон и сломали дверь.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место и вывели всех на улицу, так что медперсонал не пострадал.

Согласно комментариям региональной прокуратуре, сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм", в настоящее время ход расследования контролирует прокуратура города Щекино.