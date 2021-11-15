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Происшествия15 ноября 2021 9:06

После погрома в Новомосковской больнице полиция возбудила уголовное дело

Четыре родственника умершего пациента ворвались в здание
Елена Иргиз
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В настоящее время ход расследования контролирует прокуратура города Щекино

В настоящее время ход расследования контролирует прокуратура города Щекино

Фото: Алексей ФОКИН

Неизвестные устроили погром в Новомосковской городской клинической больнице. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщается, 14 ноября четыре родственника умершего пациента ворвались в здание, которое находится на улице Калинина. Там в приемном отделении они разбили телефон и сломали дверь.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место и вывели всех на улицу, так что медперсонал не пострадал.

Согласно комментариям региональной прокуратуре, сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм", в настоящее время ход расследования контролирует прокуратура города Щекино.

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