Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 ноября 2021 года: заболело еще 267 человек за сутки

При этом за неделю выздоровело 1832 жителя Тулы и других районов области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным регионального оперативного штаба за минувшую неделю с 9 по 15 ноября заразились коронавирусом 1879 человек. Из них 267 - за минувшие сутки.

При этом выздоровело 1832 жителя Тулы и других районов области за тот же период и 260 - за сутки. Всего с начала распространения заболевания выявлено 64 094 заболевших и 55 873 выздоровевших.

Также сообщается о 111 смертях за неделю - это пациенты с коронавирусом от 30 до 92 лет. У большинства из них были хронические заболевания. Всего за время наблюдения от COVID-19 скончались 3 707 человек.