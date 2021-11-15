В середине декабря в Туле в пятый раз откроется Губернский каток

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Туле в пятый раз на главной площади города откроется Губернский каток. Об этом сообщает правительство региона.

Сейчас уже началась подготовка площадки, где впоследствии будет смонтировано оборудование. Размер открытого катка составит30х60 метров. Также будет работать пункт проката коньков.

Отметим, что в связи с эпидобстановкой в пункте проката установят рециркуляторы, а попасть в него можно будет только в маске и после измерения температуры.

По плану каток должен начать работать 17 декабря.