Последние новости Тулы на 15 ноября 2021 года: Тульскую область прорекламировал кот из Tik-tok, а в областном центре водитель проехал на красный свет

Фото: BENDERCHONKYCAT_OFFICIAL

В Туле столкнулись Toyota Camry и ВАЗ-2113, собрав за собой большую пробку. По словам сотрудников ГИБДД, один из водителей проехал на красный свет.

Популярный кот из Tik-tok прорекламировал Тулу и пряники. В официальном аккаунте австралийского кота Бендера в популярной социальной сети появился пост. На рекламном щите пушистый питомец приглашает всех посетить оружейную столицу.

В конце недели Тульскую область ожидает снег и декабрьские морозы. При этом по словам синоптиков уровень снега достигнет 5 сантиметров, а столбики термометров опустятся до -7..-12°C