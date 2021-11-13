Жителя Тулы оштрафовали за экстремизм

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Спецслужбы региона призвали к ответственности за экстремизм 24-летнего уроженца Узбекистана, проживающего в Туле. Молодой человек на своей странице в популярной социальной сети разместил материалы, содержащие символику запрещенной организации "А.У.Е". Эти публикации посмотреть и скачать мог каждый - они находились в свободном доступе.

В отношении юноши возбудили административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Суд приговорил нарушителя к административному штрафу за такое противоправное деяние.