Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 ноября 2021 года: заболело еще 269 человек

Всего с начала пандемии выявлено 63 562 случаев во всех районах и городах региона Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 269 человек за сутки. Ситуация стабильная, и количество заболевших не увеличивается. Всего с начала пандемии выявлено 63 562 случаев во всех районах и городах региона.

Также сообщается о 259 выздоровевших, и 55 349 с начала распространения заболевания.

Еще 15 человек скончалось за сутки. Общее количество не переживших пандемию - 3 676 человек.