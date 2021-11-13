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Здоровье13 ноября 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 ноября 2021 года: заболело еще 269 человек

Ситуация стабильная, и количество случаев заражения не увеличивается
Елена Иргиз
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Всего с начала пандемии выявлено 63 562 случаев во всех районах и городах региона

Всего с начала пандемии выявлено 63 562 случаев во всех районах и городах региона

Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 269 человек за сутки. Ситуация стабильная, и количество заболевших не увеличивается. Всего с начала пандемии выявлено 63 562 случаев во всех районах и городах региона.

Также сообщается о 259 выздоровевших, и 55 349 с начала распространения заболевания.

Еще 15 человек скончалось за сутки. Общее количество не переживших пандемию - 3 676 человек.

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