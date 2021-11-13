В Туле отметили 180-летие Сбербанка

12 ноября в Тульском отделении Сбербанка состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников Сбербанка

Сотрудников регионального отделения Сбербанка поздравили первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Отличившимся сотрудникам были вручены медали «Трудовая доблесть» III степени, награды губернатора Тульской области, правительства, ПАО Сбербанк и Среднерусского банка.

Сотрудников регионального отделения Сбербанка поздравил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

- Сегодня все сферы социальной и экономической жизни связаны с услугами, которые предоставляет Сбербанк. Для правительства Тульской области Сбер - надежный стратегический партнер, который позволяет нашим предприятиям развиваться, а новым инвесторам - быстро, качественно и надежно получить необходимые услуги. Сбер активно развивает свою экосистему, которая также является нашим партнером. Уверен, что сотрудничество правительства Тульской области и Сбербанка позволит нам повысить качество жизни в регионе.

Сотрудников регионального отделения Сбербанка поздравил Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Сбербанк сегодня – универсальный банк, экосистема, которая направлена на всестороннее взаимодействие с населением, бизнесом и государством. Хочу поблагодарить наших клиентов и партнеров за доверие! Мы делаем все, чтобы удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов, предлагая услуги, опережающие время и задающие новые тренды. Сотрудников Тульского отделения благодарю за профессионализм и самоотдачу и поздравляю с праздником!

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Развивая экосистему

В Туле более 3 500 сотрудников Сбера (включая компании экосистемы и подразделения центрального подчинения). Порядка 900 000 жителей региона – активные клиенты Сбербанка. Более 300 000 жителей получают зарплату на карту Сбера. Кредитный портфель жителей Тульской области составляет более 74 млрд рублей, депозиты – более 114 млрд рублей. В текущем году профинансировано строительство 103 570 кв. м. жилья. Эквайринг Сбера установлен в торговых точках почти 8 000 юридических лиц Тульской области. В 2021 году более 7 000 семей улучшили жилищные условия, купив квартиру при поддержке Сбера (доля Сбера – более 50 %). 84% всех платежей ЖКХ осуществляется через Сбербанк. Все платные парковки в Туле можно оплатить через Сбербанк Онлайн.

Сотрудников регионального отделения Сбербанка поздравили первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев

Сбер продолжает активно развивать экосистему. На сегодня в экосистему входит более 50 компаний – СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, ЕАПТЕКА, Окко, СберЗдоровье, СберЗвук, СберМобайл и многие другие сервисы.

На сегодня клиентам Тульского отделения Сбера доступно порядка 74 продуктов экосистемы (СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, ЕАПТЕКА, Окко, СберЗдоровье, СберЗвук, СберМобайл). Свои представительства в Туле имеют компании СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье, СберМаркет.

Продолжается перформатирование сельских отдаленных офисов – в 2021 году в п. Головеньковский, с. Дедилово, п. Каменецкий был выполнен капитальный ремонт в соответствии с обновленным брендом, обустроена комфортная клиентская зона. Клиенты в современных условиях могут воспользоваться широким спектром услуг, оплатить квитанции, сделать платежи, получить кредитные карты и т.д.

В рамках реализации ESG-политики в Тульской области реализован ряд мероприятий: субботники, акции «Коробка храбрости», «Тележка радости», помощь НКО, сбор книг в библиотеки «Подари вторую жизнь книге», сбор пластиковых крышечек, приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора в школах, высадка «Аллеи знаний» в школах Новомосковска и Тулы, восстановление на собственные средства сада возле Большого пруда в музее-усадьбе Ясная Поляна; высадка 8 000 дубов возле села Анишино Веневского района, «Зеленый марафон»; проведены уроки для школьников и студентов, курсы управленческих лекций.